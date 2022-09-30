Нижний Новгород, 30 сентября, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Законодательное собрание Нижегородской области запретило продажу детям и подросткам зажигалок и баллончиков со сжиженным газом. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Pixabay.com Горящая зажигалка

Нарушителям торговых ограничений грозит административная ответственность. При этом наказывать будут и тех нижегородцев, которые купят детям зажигалки по их просьбе.

Поводом для введения запрета послужил рост числа случаев токсикомании среди несовершеннолетних граждан, в том числе приведших к тяжёлому отравлению и даже смертельному исходу.