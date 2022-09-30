Симферополь, , 22:53 — REGNUM Возвращение в Россию Донбасса, Херсонской и Запорожской областей открывает путь к освобождению от бандеровщины для других регионов территории б. УССР. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM председатель крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Перефразировав В. И. Ленина, о великом событии в России 30 сентября 2022 года можно смело заявить следующее: «Воссоединение, о котором мы так долго говорили, свершилось!». Возвращение Донбасса — Херсонщины — Запорожья в Россию возрождает не только в этих регионах, но и по всей Руси дух патриотизма и подъема, открывает путь к освобождению от бандеровского фашизма для других регионов [территории] б. УССР», — считает собеседник агентства.

Степан Кискин подчеркнул, что России прирастает не только родными людьми, но и мощным промышленным и сельскохозяйственным потенциалом этих регионов.

«Это делает всех нас сильней, сплоченней и уверенней перед разрастающейся угрозой Запада с его американским гегемоном. Ожидания русских людей превращаются в реальную возможность быть всегда самими собой, со своими семьями, на своей Родине и не чувствовать себя никогда какими-то изгоями на исконно родной матушке земле», — говорит эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Москве президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей договоры о принятии этих территорий в состав РФ.