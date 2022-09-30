Нью-Йорк, США, , 22:44 — REGNUM РФ использовала право вето на голосовании СБ ООН по резолюции, осуждающей референдумы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о воссоединении с Россией. В итоге резолюция не была принята 30 сентября.

Китай в Совбезе ООН Un.org

При голосовании воздержались Китай, Индия, Бразилия и Габон.

Поддержали инициированную американцами резолюцию, помимо США, Франция, Британия, Норвегия, ОАЭ, Мексика, Ирландия, Кения, Гана и Албания.

Между тем в Кремле состоялось подписание договоров о воссоединении с Россией двух республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

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