Рим, , 22:40 — REGNUM Власти ЕС должны ограничить цены на газ по принципу «крышки с вилкой», заявил 30 сентября министр по делам экологической трансформации экономики Италии Роберто Чинголани.

Роберто Чинголани (сс) Niccolò Caranti

Ранее власти Италии поддерживали введение так называемого «потолка цен» на газ (вообще или конкретно на российский), однако это предложение отклонили некоторые другие страны, в том числе Германия.

«Принцип крышки с вилкой» предполагает, что указаны минимальная и максимальная цены, при сохранении возможности для вариаций, сказал Чинголани, пообещав подробнее объяснить свое предложение позднее.