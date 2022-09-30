Рим, 30 сентября, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Власти ЕС должны ограничить цены на газ по принципу «крышки с вилкой», заявил 30 сентября министр по делам экологической трансформации экономики Италии Роберто Чинголани.

(сс) Niccolò Caranti Роберто Чинголани

Ранее власти Италии поддерживали введение так называемого «потолка цен» на газ (вообще или конкретно на российский), однако это предложение отклонили некоторые другие страны, в том числе Германия.

«Принцип крышки с вилкой» предполагает, что указаны минимальная и максимальная цены, при сохранении возможности для вариаций, сказал Чинголани, пообещав подробнее объяснить свое предложение позднее.