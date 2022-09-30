Приштина, Сербия, 30 сентября, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 30 сентября потребовала вынесения максимального приговора насильникам.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, чиновник прокомментировала новый резонансный случай сексуального домогательства, произошедший в городе Печ.

«В связи с ростом числа случае насилия и сексуальных домогательств, несколько недель назад мы работали над изменением уголовного кодекса в направлении ужесточения приговора для насильников и осуществляющих сексуальные домогательства».

Ранее уроженка города Печ Мрика Никчи опубликовала на своей странице в социальной сети видео приставания к ней неизвестного на центральной улице Печа.