Москва, 30 сентября 2022, 22:14 — REGNUM Министерство обороны России организовало дополнительный номер телефона «горячей линии» Национального центра управления обороной РФ для информирования граждан по вопросам, возникающим в ходе частичной мобилизации, сообщает 30 сентября пресс-служба российского военного ведомства.
Кроме того, на «горячую линию» могут обращаться как родственники призванных из запаса, так и родные военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории бывшей УССР.
Дополнительный номер «горячей линии»:
8 (800) 301-16-36
Также продолжают действовать другие телефоны «горячей линии», организованные ранее:
8 (800) 100-77-07
8 (495) 498-43-54
8 (495) 498-34-46
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