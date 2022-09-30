Москва, , 21:56 — REGNUM У западных спецслужб есть опыт подрыва трубопроводов, заявил 30 сентября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передаёт «Россия 1».

Николай Патрушев Scrf.gov.ru

Комментируя предположение о том, не причастен ли Запад к диверсии на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», Патрушев сказал, что по западным спецслужбам пока точной информации нет.

Между тем есть другая информация — о том, что «раньше они это делали», западные спецслужбы «этим занимались». Патрушев пообещал спустя некоторое время сделать более определённое заявление.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шведские и датские специалисты установили, что магистрали СП и СП-2 были повреждены в ночь на 26 сентября в результате целенаправленных взрывов под водой.

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