Анже, Франция, 30 сентября, 2022, 21:49 — ИА Регнум. 30 сентября в Анже на стадионе «Стад Раймон Копа» футбольный клуб «Анже» в матче девятого тура французской Лиги 1 2022/23 встретится с «Марселем». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Egghead06 Полузащитник «Марсели» Димитри Пайет

Стартовые составы команд:

«Анже»: Яхья Фофана, Сулейман Думбия, Миха Блажич, Седрик Унтонджи, Янн Валери, Батиста Менди, Набиль Бенталеб, Софиан Буфаль, Аззедин Оунахи, Абдалла Сима, Адриен Юну.

«Марсель»: Пау Лопес, Самуэль Жиго, Леонардо Балерди, Жонатан Клосс, Исса Каборе, Шансель Мбемба, Маттео Гендузи, Жерсон, Димитри Пайе, Жордан Верету, Луис Суарес.

Бригада арбитров: Жоан Амель | Матье Гросбост | Томас Луцзински | Реми Лэндри | Стефани Фраппарт.