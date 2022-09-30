Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Вашингтон и союзники пытаются выяснить, кто совершил преднамеренную диверсию против газопровода «Северный поток», заявил 30 сентября президент США Джо Байден.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден утверждает, что США не причастны к диверсии и что в данный момент Вашингтон помогает союзникам усилить защиту критически важной инфраструктуры в свете проблем с «Северным потоком».

Напомним, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано заявил: в том, что на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли диверсии, нет сомнений. ЕС также намерен принять ответные меры.

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