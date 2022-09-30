Москва, , 20:55 — REGNUM Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин ответил на предложение заместителя председателя Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елены Истягиной-Елисеевой о грантовой поддержке религиозных организаций, что не видит для этого никаких административных препятствий. Также министр выразил готовность включения физкультурно-спортивных соревнований, проводимых религиозными конфессиями, в единый календарь план Минспорта России. Он подчеркнул, что здоровье формируется через физическое и духовное развитие. И выразил признательность тому, что религиозные сообщества занимаются укреплением веры в том числе через спорт.

О поддержке спортивных соревнований, проводимых религиозными конфессиями, говорили в рамках круглого стола «Религия и спорт» на форуме «Россия-спортивная держава». Заместитель руководителя секретариата заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Чернышенко Наталья Паршикова, отметила, что администрация президента плотно работает с конфессиональными сообществами и не рассматривает без них законопроекты, касающиеся прав и чувств человека.

«Тема крайне актуальная, — говорит директор государственного музея спорта, заместитель председателя Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева, — в России 36 000 православных приходов. Если спортивные секции будут при каждом, это поможет решить много задач массового спорта. Однако существует и много вопросов, требующих помощи и поддержки, в том числе нормативно-правовое, кадровое, финансовое обеспечение работы первичных спортивных организаций при приходах».

В мероприятии участвовали представители законодательной власти — заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Ахмадов Мохмад Исаевич и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Журова Светлана Сергеевна. Представители исполнительной власти — заместитель Руководителя секретариата заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Чернышенко - Паршикова Наталья Владимировна и Председатель комитета по взаимодействию с религиозными организациями Администрации Правительства Кузбасса Иванов Евгений Сергеевич. И высшие религиозные деятели: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта Русской Православной Церкви Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан; Глава Кузбасской митрополии Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх; Раввин города Новокузнецка, Полномочный представитель Централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Федерация еврейских общин России» Рабинович Менахем Мендл; полномочный представитель Председателя ДУМ РФ в Сибирском федеральном округе Сулейманов Рафаиль Савельевич; Муфтий, Глава ДУМ Кемеровской области Бикчантаев Тагир Ахмадуллович.