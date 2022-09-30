Вологда, , 20:08 — REGNUM Киев должен учесть волеизъявление населения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и приступить к переговорам с Россией. Об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Олег Кувшинников Vologda-oblast.ru

«Миллионы человек на освобожденных территориях сделали свой выбор. Свой выбор необходимо сделать и [бывш. УССР], а также странам коллективного Запада. Волеизъявление людей — это главная ценность любого государства. Пора признать это и сесть за стол переговоров, чтобы прекратить военные действия», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, воссоединение с Россией спасёт от геноцида миллионы людей.