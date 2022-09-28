Москва, , 08:00 — REGNUM Решения о воссоединении с Россией, которые приняли жители территории бывш. УССР на референдумах в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях, спасут от геноцида миллионы людей. Об этом спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 28 сентября отметил в своём телеграм-канале, комментируя итоги народного волеизъявления.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Вячеслав Володин «Принятое решение спасает миллионы людей от геноцида. Даёт возможность НАМ ВМЕСТЕ строить планы на будущее».

По итогам подсчётов 100% голосов, в Донецкой Народной Республике воссоединение с Россией поддержали 99,23% проголосовавших при явке 97,51%, в Луганской Народной Республике — 98,42% (явка 94,15%), в Запорожской области — 93,11% (явка 85%), в Херсонской области — 87,05% (явка 78,86%).

Ранее о непризнании итогов этих референдумов уже заявили США, Евросоюз, Германия, Япония и Канада.