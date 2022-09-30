Москва, 30 сентября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Новые территории не будут для России обузой, их потенциал позволит им стать экономически самодостаточными регионами РФ, заявил ИА REGNUM луганский промышленник, председатель совета директоров группы компаний «Маршал» (ЛНР) Сергей Горохов. «Донбасс — Донецкая и Луганская Народные Республики — после полного восстановления промышленности и инфраструктуры войдёт в число российских регионов-доноров», — отметил он.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая карта России

«Решение о включении в состав России стало долгожданным, историческим событием для сотен тысяч жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Теперь мы — дома, под защитой России, ощущаем себя полноправными гражданами страны. И, конечно, мы хотим, чтобы наша страна развивалась, наращивала свои экономические возможности, ведь от этого зависит качество жизни и благополучие каждого гражданина», — пояснил Горохов.

По его словам, новые территории принесут большую пользу стране с точки зрения экономики. «Эти регионы до 2014 года обеспечивали как минимум четверть ВВП страны. Несмотря на серьёзный урон, нанесённый киевским режимом предприятиям и инфраструктуре, при возвращении к довоенным показателям ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области могут обеспечивать совокупный ВРП для России в 2,5 трлн рублей в год. Кроме того, новые регионы России обладают крайне выгодным географическим расположением. Появляются новые возможности в связи с наличием портов, морским сообщением с югом России. Прекрасные перспективы с точки зрения развития межрегиональных связей открывает сухопутный путь в Крым», — рассказал промышленник.

«Всё это позволяет с абсолютной уверенностью утверждать, что Луганская и Донецкая Республики, Херсонская и Запорожская области в составе России не будут обузой и дотационными регионами. Безусловно, на этапе восстановления инфраструктуры и промышленности без помощи России не обойтись, но мы готовы работать и вносить свой вклад в экономический рост нашей общей Родины», — добавил Сергей Горохов.