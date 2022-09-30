Саратов, , 20:00 — REGNUM После подписания президентом Владимиром Путинымдокументов о воссоединении России с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями, люди получили надежду на мирную жизнь, гарантии защиты. Об этом сказал глава Саратовской области Роман Бусаргин.

Референдум по вопросу воссоединения с Россией Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы — единый народ. У нас общая судьба, и мы никого не дадим в обиду. Жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей вернулись домой, и теперь являются гражданами нашей страны. Этих людей мы знаем, помогали им на протяжении почти девяти лет. Они наши братья», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Бусаргин подчеркнул, что люди сделали свой выбор, в этом не может быть никаких сомнений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 30 сентября в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

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