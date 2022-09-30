Саратов, , 16:28 — REGNUM В митинге-концерте в поддержку президента и Вооруженных сил России приняли участие более 9,5 тыс. жителей Саратова. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Митинг в Саратове Saratov.gov.ru

Мероприятие посвятили воссоединению Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Митинг прошел 30 сентября на Театральной площади областного центра.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Москвы 30 сентября пройдет концерт-митинг в поддержку итогов референдумов о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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