Вашингтон, , 19:38 — REGNUM США 30 сентября выступят во время заседания в Совете Безопасности ООН с намерением осудить Россию после воссоединения с новыми регионами, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Ранее посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США и Албания планируют представить совместную резолюцию с призывом к государствам — членам альянса не признавать результаты референдумов.

Напомним, в ДНР за воссоединение с Россией высказались 99,23%, в ЛНР — 98,42% в Запорожской области — 93,11% и в Херсонской области — 87,05%.