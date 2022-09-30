София, 30 сентября 2022, 19:33 — REGNUM Правительство Болгарии выразило свою обеспокоенность процессом вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Об этом 30 сентября сообщает БНР.
Как подчеркнул сегодня на экстренном заседании действующего болгарского правительства министр иностранных дел Болгарии Николай Милков, интеграция этих территорий в Россию «является тревожным звонком для Софии в частности и ЕС в целом».
«София не может одобрить принципиальные изменения на политической карте мира», — сказал он.
Софийская газета «24 часа» приводит слова министра обороны Болгарии Димитра Стоянова, отметившего, что в связи со вхождением Донецка, Луганска, Мелитополя и Херсона в состав РФ София будет укреплять боеспособность болгарской армии.
Напомним, ранее власти Болгарии заявляли о своей нейтральной позиции относительно всенародного волеизъявления жителей регионов территории б. УССР.
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