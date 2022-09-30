Нью-Йорк, США, 30 сентября 2022, 19:36 — REGNUM Вандалы облили красной краской генеральное консульство России в Нью-Йорке, США, сообщают 30 сентября местные СМИ.
Сотрудник консульства рассказал, что в последние недели полиция города практически не дежурила вблизи российского диппредставительства, и поэтому безопасность учреждения ослабла.
В данный момент ведется расследование, но преступники пока не найдены.
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