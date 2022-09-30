Флорида, США, , 19:02 — REGNUM По меньшей мере 21 человек погиб во Флориде, США, от последствий урагана «Иэн», который обрушился на побережье 28 сентября, сообщает 30 сентября Reuters.

Ураган Planetacurioso.com

К данному моменту ураган ослаб до тропического шторма, сообщил национальный центр ураганов США (NHC).

Ранее сообщалось о 14 жертвах. Информация о найденных погибших поступает как минимум из четырех районов Флориды, и число жертв может возрасти.

В регионе проводится разбор завалов, образовавшихся из-за урагана.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября NHC предупредил, что тропический шторм «Иэн» может снова стать ураганом, когда приблизится к берегам штата Южная Каролина.