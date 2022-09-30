Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 19:06 — ИА Регнум. После того, как города и территории Донбасса будут восстановлены, этот промышленный регион станет регионом-донором России. Таким прогнозом с корреспондентом ИА REGNUM поделился политолог публицист Юрий Светов.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

В состав Российской Федерации 30 сентября вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Политолог отметил, что в связи с этим событием будут звучать мнения тех жителей России, которые не поддерживают воссоединение. Он напомнил, что так было и в конце февраля 2022 года, когда Россия признала ДНР и ЛНР.

«Поэтому будут разговоры, будет делаться акцент на то, что Российской Федерации придётся понести большие расходы на восстановление экономики и этих территорий, на то, чтобы поднять уровень социального обеспечения на тот, который у нас здесь в России», — прогнозирует Светов.

Эксперт напомнил, что те же слова звучали после того, как в состав России вошли Крым и Севастополь. Однако спустя восемь лет и вложения средств в их развитие стало понятно, что крымский регион начал много давать России.

«Вспомним, что Донбасс и во времена Российской Империи, и в Советском Союзе, и в [бывш. УССР] был очень эффективным регионом и вносил очень весомый вклад в экономическое развитие страны. Как только они восстановятся, они будут регионом-донором Российской Федерации», — считает Светов.

Политолог добавил, что на территории Донецкой и Запорожской областей есть плодородные земли. После прекращения боевых действий восстановления там можно будет выращивать овощи, фрукты и ягоды. К тому же появился дополнительный выход к Азовскому морю, это даёт России ещё один курортный район для летнего отдыха граждан.