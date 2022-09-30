Турин, Италия, , 18:39 — REGNUM 26-летний атакующий полузащитник «Торино» и национальной сборной России по футболу Алексей Миранчук может сыграть с «Наполи» в матче итальянской Серии А 2022/23. Об этом сообщила пресс-служба туринского клуба.

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сегодня главный тренер «Торино» Иван Юрич сказал, что Миранчук отлично работал на протяжении последних двух недель. Решение о его участии во встрече с «Наполи» будет принято завтра, в день игры», — говорится в сообщении пресс-службы «Торино».

В текущем сезоне Алексей Миранчук из-за травмы подколенного сухожилия принял участие в одном матче Серии А 2022/23 с «Монцей», в котором отметился забитым мячом.

За «Торино» Миранчук выступает на правах аренды из «Аталанты». На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 10 миллионов евро.