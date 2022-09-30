Москва, , 18:26 — REGNUM Законопроект об инструментах, обеспечивающих упрощение доступа потенциальных получателей субсидии к информации о предоставлении субсидий, внесен правительством РФ в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что положения, предусмотренные законопроектом, позволят обеспечить адаптацию российской экономики к условиям внешнего санкционного давления. Законопроектом предусматриваются основания для установления правительством РФ порядка проведения отбора получателей субсидий и единых правил предоставления субсидий.

Также в Бюджетном кодексе закрепляются положения об инструментах, обеспечивающих упрощение доступа потенциальных получателей субсидии к информации о предоставлении субсидий. Это позволит сформировать системный подход к обеспечению клиентоцентричности модели оказания государственной поддержки экономики и социальной сферы, следует из сопроводительных документов.

Законопроектом также предусматриваются положения о размещении на едином портале бюджетной системы РФ информации о субсидиях, планируемых к предоставлению из бюджетов бюджетной системы страны, а также информации о проведении отбора получателей субсидии.

Кроме того, законопроектом предусмотрены положения, позволяющие не размещать информацию о субсидиях и получателях субсидий, если такая информация содержит сведения, составляющие государственную тайну.

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