Подгорица, 30 сентября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. На заседании 30 сентября правительство Черногории приняло постановление, которым предусмотрено, что до 1 ноября 2022 года будут применяться сниженные на 50% размеры акциза топливо. Максимальный финансовый эффект на ежемесячной основе, основанный на акцизном сборе и НДС, по оценкам, составляет около шести миллионов евро.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

Также принята информация о применении постановления о временных мерах по ограничению цен на продукцию, имеющую особое значение для жизни и здоровья людей, и перечень этих товаров (мука, масло, сахар и тд).