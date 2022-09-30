Тверь, 30 сентября 2022, 17:58 — REGNUM Митинг в поддержку воссоединения России с Донбассом, Запорожской и Херсонской областями состоялся в Твери 30 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.
Акция состоялась на площади Славы, её участниками стали более 4,3 тыс. человек — представители общественных и ветеранских организаций, молодежные активисты, депутаты, жители Твери.
На митинге выступил ветеран Великой Отечественной войны Иван Петрович Афанасьев, который в 1943 году в составе 850 артиллерийского полка 271 стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа освобождал город Горловку Донецкой области, а затем Донецк.
В митинге также принял участие главный анестезиолог — реаниматолог минздрава Тверской области Максим Петрушин, который неоднократно бывал в зоне проведения специальной военной операции, оказывал помощь российским военнослужащим и местным жителям.
Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в республиках Донбасса, в Запорожской и Херсонской области состоялись референдумы по вопросу воссоединения с Россией. 30 сентября договоры о вхождении в состав РФ подписал президент Владимир Путин и главы территорий.