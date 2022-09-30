Бишкек, 30 сентября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Хоть сейчас и не ведутся речи о том, что США официально передадут Таджикистану и Узбекистану боевые самолёты и вертолёты, угнанные из Афганистана во время бегства американских войск, тем не менее, эта техника несёт угрозу спокойствию в Туркестанском регионе. Об этом заявил бывший замминистра обороны КиргизииМурат Бейшенов, передают «Vesti. kg».

Rafael Mizrahi Бомба

По словам военного эксперта, если решение о передаче военной авиации будет принято, то оно спровоцирует международный скандал и вызовет возмущение России и Китая.

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Также он отметил, что если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогут добиться признания на международном уровне их власти в Афганистане, то на законных основаниях потребуют у Узбекистана и Таджикистана вернуть им угнанную авиатехнику.

«Так что авиацию, скорее всего, законсервируют. Сами американцы находятся в щекотливом положении. В июне они передали Таджикистану бронетехнику на $35 млн (2 млрд рублей). С авиацией вопрос намного сложнее», — пояснил Бейшенов.

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При этом эксперт не исключает того, что ВВС Узбекистана и Таджикистана уже проводят подготовку своих летчиков на афганских самолетах и вертолетах, но не афишируют этого.

«И сама возможность подготовки летчиков, и наличие этой техники в вооруженных силах соседних стран может осложнить ситуацию в регионе. В случае борьбы за власть или каких-либо вооруженных конфликтов никто не может дать гарантии, что эта техника не будет использована в боевых действиях», — констатировал он.

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