Москва, , 17:51 — REGNUM Поворотным моментом в истории современной России назвал подписание договоров о вступлении в состав России Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей депутат Госдумы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда («Единая Россия»).

«Принятие в состав России четырёх новых субъектов означает не просто расширение географии страны на более чем 100 тысяч кв. километров. Это момент усиления мощи России, потому что она прирастает исконными землями, а под ее флаги возвращаются граждане, говорящие на русском языке, думающие по-русски и преданные святыням русского мира! И сегодня, объединившись воедино, мы единым фронтом становимся на защиту земель Луганщины, Донбасса, Запорожья и Херсонской области. Ни одной пяди земли, обожжённой огнем, — не отдадим!» — сказал казачий генерал.

ИА REGNUM напоминает, что 30 сентября в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.