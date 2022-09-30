«Начинается новый этап развития России» — тверской губернатор
Тверь, 30 сентября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Вхождение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России знаменует начало нового этапа в развитии нашего государства. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя 30 сентября, приводит его слова пресс-служба правительства региона.
Глава Тверской области отметил, что регион уже активно помогает подшефному запорожскому городу Бердянску — туда отправляют строительные материалы, помогли собрать в школу детей, ведется ремонт дорог и объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальных учреждений.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации.