Тверь, 30 сентября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Вхождение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России знаменует начало нового этапа в развитии нашего государства. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя 30 сентября, приводит его слова пресс-служба правительства региона.

kremlin.ru Игорь Руденя

«Сегодня произошло событие, которое невозможно переоценить, — историческое воссоединение территорий. У нас одна культура и одна история. Мы все воодушевлены тем, что произошло. Уверен, это начало нового этапа развития нашего государства. Россия сегодня становится надежной опорой нашим присоединенным территориям», — сказал Руденя.

Глава Тверской области отметил, что регион уже активно помогает подшефному запорожскому городу Бердянску — туда отправляют строительные материалы, помогли собрать в школу детей, ведется ремонт дорог и объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальных учреждений.

«Считаю, что у нас теперь новые возможности и новый этап сотрудничества. Планируем работать по направлению профессионального образования, подготовки специалистов, развития сфер культуры и спорта», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации.