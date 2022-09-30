Мадрид, 30 сентября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Испания и Евросоюз никогда не признают воссоединение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Об этом в своём аккаунте в Twitter написал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

«Путин подписывает [документ о воссоединении России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями], который Испания и Европа никогда не признают», — написал Санчес.

Церемония подписания документов о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией состоялась в Москве 30 сентября.