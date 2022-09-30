Самара, , 17:43 — REGNUM Жители Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей возвращаются домой, в Россию, мы приветствуем их на Родине. Об этом 30 сентября сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров, комментируя подписание договоров о вхождении в состав России этих регионов.

Новая карта России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сегодня все мы с вами становимся не просто свидетелями, но и активными участниками истории. Новейшей истории нашей страны — России. Истории мужества, отваги, братства и взаимопомощи. Жители Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей приближали этот день как могли. Они возвращаются домой, в Россию. И мы приветствуем их на Родине», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Он также отметил, что последние месяцы стали очень непростыми для России, но то, что происходило на Донбассе все эти годы, было еще хуже.

«Людей, которые всего-то и хотели, что сохранить свои традиции и устои, говорить на родном русском языке, пытались заставить силой отказаться от всего, что составляет их сущность как народа. Их убивали и мучили. Их запугивали, воздействовали и морально, и физически, буквально вытравливая все, что считалось русским. Но не таков народ Донбасса, наши братья из Запорожья и Херсона. Они боролись и продолжают бороться. А мы своих не бросаем», — заявил глава региона.

Напомним, в Самаре на площади Куйбышева проходит патриотическая акция в поддержку референдумов на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

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