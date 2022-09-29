Самара, 29 сентября, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Патриотическая акция в поддержку итогов референдумов о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации состоится в Самаре на площади Куйбышева. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба декпартамента информационной политики Самарской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники митинга-концерта

30 сентября в 17:00 (время местное) на главной площади города жители и гости Самарской области выразят поддержку всем жителям территорий, где проходил референдум.

Напомним, по результатам референдумов за воссоединение с Российской Федерацией в ЛНР высказались 98,42% избирателей, в ДНР — 99,23%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве, став побратимом города Снежное в Донецкой Народной Республике. В этом городе работают самарские врачи, строители, восстанавливаются школы, дома, коммуникаций, ремонтируются дороги.

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