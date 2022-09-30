Вашингтон, , 17:36 — REGNUM Санкции введены Вашингтоном в отношении России, сообщает 30 сентября американский минфин.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В опубликованном заявлении американское ведомство пояснило, что меры вызваны политикой России, к которой сегодня присоединились четыре новых региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кремле состоялось подписание договоров о воссоединении с РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

О готовящихся новых санкциях против Москвы Вашингтон уже предупреждал, узнав об итогах референдумов, которые успешно проведены на территории Донбасса и двух освобождённых от ВСУ областей б. УССР (с сегодняшнего дня — регионов России).

Читайте ранее в этом сюжете: США введут новые санкции против России из-за присоединения регионов — NBC