Москва, , 17:31 — REGNUM Россия стала ещё сильнее, она набирает мощь. Так 30 сентября прокомментировал в социальных сетях подписание договоров о вступлении в РФ четырёх новых субъектов губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Референдум по вопросу воссоединения с Россией Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава региона присутствовал на торжественной церемонии в Кремле и назвал её судьбоносным событием. Александр Авдеев уверен, что выбор миллионов человек осознанный и прочувствованный, это решение зрело годами.

«Прошлое этих территорий с 18 века было связано с Россией. Сегодня Россия стала не просто больше, она набирает мощь. Мы вновь единый народ. А в единстве наша непобедимая сила», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября состоялось подписание договоров о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.