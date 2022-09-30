Москва, 30 сентября 2022, 17:31 — REGNUM Россия стала ещё сильнее, она набирает мощь. Так 30 сентября прокомментировал в социальных сетях подписание договоров о вступлении в РФ четырёх новых субъектов губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Глава региона присутствовал на торжественной церемонии в Кремле и назвал её судьбоносным событием. Александр Авдеев уверен, что выбор миллионов человек осознанный и прочувствованный, это решение зрело годами.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября состоялось подписание договоров о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.