Москва, 30 сентября, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Россия стала ещё сильнее, она набирает мощь. Так 30 сентября прокомментировал в социальных сетях подписание договоров о вступлении в РФ четырёх новых субъектов губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум по вопросу воссоединения с Россией

Глава региона присутствовал на торжественной церемонии в Кремле и назвал её судьбоносным событием. Александр Авдеев уверен, что выбор миллионов человек осознанный и прочувствованный, это решение зрело годами.

«Прошлое этих территорий с 18 века было связано с Россией. Сегодня Россия стала не просто больше, она набирает мощь. Мы вновь единый народ. А в единстве наша непобедимая сила», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября состоялось подписание договоров о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.