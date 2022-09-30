Москва, , 17:27 — REGNUM До 5 октября особых изменений в курсе рубля не прогнозируется. Об этом заявил RT глава направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«До среды рубль будет примерно в таком же положении, как сейчас, потому что в среду заканчивается налоговый период, поэтому все курсовые соотношения и евро, и доллара к рублю останутся», — сказал Масленников.

После этого, по его словам, есть вероятность того, что рубль будет «несколько слабеть до конца недели» в прогнозном диапазоне от 57 до 60 рублей за доллар: «Возможны разные курсовые реакции на новую волну санкций, которая, очевидно, последует на следующей неделе. Что касается евро, то здесь в основном определяется отношением валютной пары доллар и евро. Поскольку сейчас экономическая ситуация в Европе достаточно тревожная, энергокризис перерастает в экономический, поэтому евро слабеет к доллару. Курсовой интервал колебаний евро 54—58 рублей».