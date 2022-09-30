Мехико, , 18:06 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подтвердил, что хакеры украли часть правительственных конфиденциальных файлов с информацией о вооруженных силах и здоровье самого президента, сообщает 30 сентября Reuters.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Gob. mx

После атаки хакеров местные СМИ опубликовали информацию о том, что президент страдает от заболевания сердца, в связи с чем проходил лечение в январе.

Выступая на пресс-конференции 30 сентября Обрадор подтвердил, что у него есть проблемы со здоровьем.

«Это правда, произошел кибервзлом», — сказал мексиканский лидер и добавил, что в январе он лежал в больнице из-за риска сердечного приступа.

Напомним, что в 2013 году политик уже перенес сердечный приступ и сейчас он принимает лекарства во избежание высокого кровяного давления.