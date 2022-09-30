Москва, , 17:20 — REGNUM Парламентариям предстоит ответственный этап по формированию общего правового поля и восстановлению социально-экономической инфраструктуры воссоединившихся с Россией регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября, об этом заявил замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Иван Квитка.

Флаг России развевается в Донбассе Александр Погожев © ИА REGNUM

Напомним, 30 сентября, в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

«Это важно для обеспечения стабильной и безопасной жизни граждан нашей страны, гармоничного развития будущих поколений, основанного на традиционных ценностях народов России», — сказал Квитка.

Он рассказал, что во время референдума работал в пуле международных наблюдателей и много общался с местными жителями, которые после издевательств, притеснений и регулярных артобстрелов от чистого сердца радовались возможности сделать осознанный, свободный выбор и голосовали за то, чтобы быть гражданами величайшей страны.

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