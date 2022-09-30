Красноярск, , 20:34 — REGNUM Коренным малочисленным народам Севера, занимающимся традиционными видами деятельности, среди которых оленеводство, промысловая охота и рыболовство, с 2023 года увеличат выплаты, а также субсидии на развитие домашнего оленеводства. На эти цели расходы заложены в государственной программе поддержки коренных малочисленных народов Севера и лиц, ведущих традиционный образ жизни, на 2023−2025 годы. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Ненцы — коренной малочисленный народ Севера Visitnao.ru

Господдержку получат более 3 тыс. человек. Общий объём бюджета финансирования на 2023−2025 года составит более 2,5 млрд рублей из краевого и федерального бюджета.

Изменения затронут ежемесячные компенсационные выплаты оленеводам из Таймыра, Эвенкии и Туруханского района, а также промысловикам Туруханского и Таймырского районов. Индексация в размере 27% планируется для единовременного пособия для подготовки к промысловому сезону эвенкийским охотникам и рыбакам. Помимо этого, выплаты на компенсацию затрат на развитие домашнего оленеводства будут увеличены впервые за 5 лет, где рост составит более 40%.

«Мы продолжаем работу по повышению эффективности мер поддержки коренным малочисленным народам Севера, защите их исконной среды обитания и развитию северных территорий края в целом. Важно обеспечить не только стабильный и гарантированный рост доходов оленеводов и промысловиков, но и сохранение уникальной, самобытной культуры и родных языков северных этносов», — сказал зампредседателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 500 миллионов рублей выделено в 2022 году на социальные программы поддержки коренных малочисленных народов Севера: создание производственных баз на пути кочевий, строительство этнокультурного центра на Чукотке, обеспечение альтернативными источниками энергии, закупка транспорта.

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