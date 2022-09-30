Париж, 30 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры Евросоюза не признают принятия Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом Шарль Мишель написал в своем аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

«Мы не признаем и никогда не признаем бутафорских референдумов», — написал Шарль Мишель в Twitter.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал с договор о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Президент пообещал отстроить все разрушенные города и поселки, развивать предприятия, инфраструктуру и системы здравоохранения.