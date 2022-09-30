Москва, , 16:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о новой предельной штатной численности центрального аппарата МВД РФ.

МВД Tacinskaya.ru

Указ опубликован 30 сентября на официальном сайте правовой информации.

Численность центрального аппарата МВД увеличивается на 180 человек, до 6760.

«Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживаю зданий) в количестве 6760 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в количестве 6014 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 661 человека, работников — 85 человек», — сообщается в тексте документа.

Напомним, ранее предельная штатная численность центрального аппарата МВД РФ насчитывала 6580 человек.