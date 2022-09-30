Брюссель, 30 сентября 2022, 16:31 — REGNUM Результаты волеизъявления жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей никогда не будут признаны Европейским союзом, говорится в заявлении ЕС от 30 сентября.
Руководство ЕС призвало страны по всему миру осудить эти действия, в результате которых в состав России вошли четыре региона.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кремле 30 сентября состоялось подписание договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
После подписания договоров главы регионов и президент РФ Владимир Путин пожали друг другу руки.
Читайте ранее в этом сюжете: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области воссоединились с Россией
Читайте развитие сюжета: Глава Еврокомиссии осудила вступление в состав РФ новых территорий