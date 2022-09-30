Москва, , 16:18 — REGNUM Защиту людей Донбасса и воссоединение с Россией поддерживает подавляющее большинство жителей освобождённых территорий и абсолютное большинство граждан Российской Федерации, отметил замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 30 сентября, в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

«Я был в Донецкой Республике в качестве наблюдателя за референдумом и видел эту надежду в глазах людей. Они действительно ждали этого события и активно шли на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор за достойное будущее и стабильность. Их выбор достоин уважения! Они сделали свой выбор. И у каждого в нашей стране есть выбор — в какой стране жить и на каком языке говорить. Наша страна — большая и великая, главное богатство которой заключается в людях. В их многонациональности, но при этом — единстве», — отметил Морозов в своем телеграм-канале.

По его словам, нельзя допустить навязывания воли западных элит и нетрадиционных для нас ценностей. Люди сами должны выбирать своё будущее.

«Мы с вами — граждане одной единой большой страны, помним и чтим её историю. Россия всегда побеждала… «Всем миром»… Каждый из нас несёт личную ответственность и миссию перед страной, независимо от того, где находится: на передовой или в тылу», — добавил парламентарий

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