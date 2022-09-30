Москва, 30 сентября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В настоящее время мир вступил в период революционных трансформаций. Об этом 30 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мир вступил в период революционных трансформаций, они носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития, они представляют большинство мирового сообщества и готовы не только заявлять о своих интересах и защищать их», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что у России есть все основания полагать, что страны Запада не собирается искать конструктивные выходы из продовольственного и энергетического кризиса.