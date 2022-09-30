Екатеринбург, , 16:17 — REGNUM В Екатеринбурге 30 сентября прошёл массовый митинг в поддержку воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Его участниками стали порядка девяти тысяч человек, сообщает свердловский департамент информполитики со ссылкой на организаторов мероприятия.

Екатеринбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Акция состоялась возле Дворца молодёжи. Также собравшиеся могли наблюдать в прямом эфире за церемонией вхождения новых субъектов в состав России и слушать обращение президента страны Владимира Путина.

И. о. вице-губернатора региона Олег Чемезов отметил, что все мы становимся участниками исторического события. Жители ДНР, ДНР, Запорожья и Херсонской областей заслужили право на самоопределение, они хотят быть с Россией.

«И Урал поддерживает это решение. Многие годы они терпели и ждали, когда будет такая возможность», — отметил Олег Чемезов.

Он также добавил, что Средний Урал был и остаётся регионом мужественных и сильных людей, готовых прийти на помощь. Также чиновник напомнил о том, что Свердловская область направила в Донбасс тысячи тонн гуманитарного груза.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Москве состоялась церемония подписания договоров с Запорожской и Херсонской областями, а также с ЛНР и ДНР о воссоединении с Россией. Также Владимир Путин выступил с обращением к народу.