Москва, , 16:17 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заплакал во время выступления президента России Владимира Путина в Кремле, передаёт 30 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Перед началом церемонии подписания соглашений о вхождении в состав России четырёх новых субъектов — республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей — президент РФ Владимир Путин выступил с речью. Он рассказал, что России удалось создать сильное цивилизованное государство вопреки воле Запада.

Во время выступления главы государства на глазах главы Чечни Рамзана Кадырова выступили слёзы.