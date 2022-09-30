Москва, , 16:14 — REGNUM У России есть все основания полагать, что страны Запад не собираются искать конструктивных выходов из продовольственного и энергетического кризиса. Об этом 30 сентября заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

Владимир Путин Kremlin.ru

Также российский лидер отметил, что имеются опасения на тему того, что западные страны будут использовать для этого более привычные для них рецепты.

При этом Путин напомнил, что полученные от Второй мировой войны доходы позволили США навязать планете власть доллара, а назревший кризис 1980-х годов они преодолели за счет присвоения наследия и ресурсов Советского Союза.

Кроме того, он добавил, что в данный момент США любыми средствами нужно сломать Россию и другие государства, выбирающие суверенный курс развития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что США цинично называют «равноправными союзниками» страны, где они вначале насадили свои порядки и после этого ведут слежку за их лидерами.