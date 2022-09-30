Москва, , 16:07 — REGNUM США цинично называют «равноправными союзниками» страны, где они вначале насадили свои порядки и после этого ведут слежку за их лидерами. Об этом 30 сентября заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что это за союзничество такое? Ну, весь мир же знает, что за руководителями этих стран следят, первым лицам этих государств устанавливают подслушивающие устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях», — сказал он.

Также российский лидер назвал это настоящим позором и для тех, кто осуществляет такую слежку, и для тех, кто по-рабски, молча, терпит такое хамство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что США продавливают полный отказ стран Европы от энергоресурсов из России, так как намерены полностью прибрать к рукам рынок Европы