Москва, 30 сентября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Англосаксы уже перешли к диверсиям, организовав взрывы на «Северном потоке», заявил 30 сентября президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Всё понимают европейские лидеры, но предпочитают обслуживать лакейские интересы. Но англосаксы уже перешли к диверсиям, организовав взрывы на «Северном потоке». Всем же очевидно, кому это выгодно!» — заявил глава государства в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что настоящей целью США является деиндустриализация стран Европы.

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