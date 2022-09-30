Москва, 30 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Настоящей целью США является деиндустриализация стран Европы. Об этом 30 сентября заявил президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, целью Соединённых Штатов является деиндустриализация Европы, и европейские элиты это понимают, предавая свои народы.

«Это даже не лакейство, а прямое предательство своих народов. Англосаксы перешли к диверсиям, организовав взрывы на магистралях «Северного потока», — сказал Путин.