Москва, , 15:52 — REGNUM Весь построенный Западом однополярный мир по своей сути антидемократичен, заявил 30 сентября президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Построенный Западом однополярный мир антидемократичен, лжив и лицемерен», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что киевский режим должен с уважением относиться к выбору Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

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